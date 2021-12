Share on Twitter

C’è una data che resta scolpita nella storia del Molise, è quella del 27 dicembre 1963. Quel giorno il parlamento approva la riforma costituzionale che istituisce la XX regione, sancendo la separazione del Molise dall’Abruzzo. Sono passati esattamente 58 anni da allora e 51 da un altro anno fondamentale per la storia delle istituzioni, il 1970, anno che da effettivo compimento alla Costituzione laddove la carta fondamentale della Repubblica aveva previsto l’ordinamento amministrativo ad impranta regionalistica. Nascono le regioni e il tratto più significativo che le caratterizza è l’autonomia legislativa.

A sessant’anni dalla prima tappa e ad oltre 50 dalla seconda, il Consiglio regionale si interroga sulle prospettive attuali del regionalismo. Una giornata di studi, quella di domani, organizzata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Attraverso l’intervento di un nutrito parterre di relatori, tecnici e politici, vecchi e nuovi, e attraverso un dibattito col partenariato istituzionale, economico e sociale, si traccerà un bilancio sul passato, su quello che si è fatto, ma, soprattutto, si discuterà su quello che si sta facendo e su quello che c’è da fare, specie in un frangente come quello attuale dove la tendenza all’accorpamento dei territori in macroregioni si fa sempre più stringente.

Sono previsti gli interventi introduttivi del Presidente del Consiglio Regionale e del Segretario generale, Salvatore Micone e Laura Scarlatelli; a seguire le relazioni del direttore della Svimez, Luca Bianchi, e di Laura Ronchetti, docente di Diritto Costituzionale all’Università del Molise, con interventi centrati sulle prospettive del regionalismo.

A seguire ancora gli interventi politici: Giovanni Di Giandomnenico e Gaspero Di Lisa parleranno di Cooperazione Rafforzata e Autonomia regionale, e sempre sul temna dell’autonomia regionale interverranno i Consiglieri Cefaratti, Fanellli, Greco e Iorio.

Sul tema dell’autonomia c’è da registrare una presa di posizione del presidente Micone che nei giorni scorsi si è espresso nel senso di una necessità di raccordarsi ad altre regioni per quello che riguarda la gestione della Sanità, un comparto penalizzato dalla normativa vigente – leggasi decreto Balduzzi – il cui criterio base è quello della popolazione e dei bacini di utenza, fattori che giocano a sfavore del Molise. La prospettiva che quindi resta sul tavolo, è quella di una autonomia sempre più condizionata da fattori che rispondono alla logica dell’economia e non più

Per l’occasione è previsto uno speciale annullo filatelico per il 50° anniversario del Consiglio Regionale, cerimonia prevista lo scorso anno ma differita a causa della pandemia.