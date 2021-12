Ieri mattina, presso il Centro Tecnico Federale della FIGC di Coverciano, il Presidente Regionale dell’AIAC Molise, Avv. Stefano Maggiani, ha partecipato alla Riunione Congiunta del Consiglio Direttivo e Presidenti Regionali AIAC.

L’ordine del giorno, oltre agli argomenti Tecnici relativi all’associazione e agli Allenatori, ha previsto l’incontro con la Squadra di Calcio Femminile Afghana con cui la FIGC, AIAC Onlus e AIC hanno realizzato un importante progetto sociale e sportivo “Insieme per Herat”.

Una giornata importante che è andata ben oltre il calcio, infatti, l’incontro con le Calciatrici afghane e con il loro Tecnico ci ha dimostrato quale potere abbia il calcio nel promuovere la solidarietà e la Fratellanza Universale.

Nel suo intervento il Presidente Maggiani ha portato il saluto del Gruppo AIAC Molise ed ha ringraziato i Colleghi Allenatori per la fiducia accordatagli e per la serietà con la quale svolgono la loro attività aggiornandosi ed impegnandosi costantemente.

Ha ricordato che in Molise abbiamo sono da poco terminati i Corsi di aggiornamento obbligatori B23, B31, B32 organizzati dall’AIAC Molise, a cui hanno partecipato 130 Allenatori, inoltre, ha ricordato che per l’anno 2021, l’AIAC Molise ha raggiunto il numero di 206 Soci Aiac, 40 in più rispetto all’anno 2020.

Il Presidente Maggiani ha rappresentato che il 2021 (a causa degli effetti della pandemia) è stato un anno difficilissimo anche per il Calcio Molisano, ciò nonostante, l’AIAC Molise ha svolto al meglio la Sua attività di assistenza e di formazione degli Allenatori, anche con alcuni importanti incontri webynar molto apprezzati, in particolare quello con il l’Allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli.

Ha poi aggiunto che gli allenatori costituiscono il cuore pulsante del Movimento Calcistico ed hanno una rilevante responsabilità nella formazione dei calciatori, per questo motivo devono essere qualificati ed aggiornati, cosa che devono comprendere le società di calcio, in particolar modo quelle con i Settori Giovanili.

Su questo aspetto, ha ribadito il Presidente Maggiani, l’AIAC Molise s’impegna ad operare in sinergia con il CR LND FIGC Molise e l’AIA, per garantire il rispetto delle regole.

Infine, anche in questa occasione, il Presidente Maggiani ha voluto condividere con il Presidente Ulivieri e con i Colleghi di tutte le Regioni Italiane il ricordo degli Amici Allenatori prematuramente scomparsi (alle cui famiglie l’AIAC è sempre molto vicino, in particolare con l’AIAC Onlus).

Il Presidente Renzo Ulivieri ha ribadito il ruolo centrale dell’AIAC nella formazione degli Allenatori, nella organizzazione dei Corsi di Aggiornamento ma anche di quelli per il rilascio della qualifica di allenatore, Corsi Uefa C e Uefa D, ha rappresentato i grandi passi avanti fatti dall’AIAC nel 2021 con una importante innovazione (MyAiac) di servizi e di assistenza agli Allenatori associati.

L’incontro è terminato con lo scambio degli auguri e con l’impegno a rivedersi il nuovo anno con rinnovata energia e determinazione per un calcio sempre migliore.

Fonte: Ufficio stampa