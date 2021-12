Il Natale arriva a Civitanova del Sannio. Il centro altomolisano si illuminerà con la tradizionale ‘Ndocciata del 24 dicembre a partire dalle ore 17:30. Spazio, poi, alle ore 18:00 all’accensione del falò in Piazza XXIV maggio.

Soprese previste anche per il 25 dicembre. Infatti, per tutto il pomeriggio, la slitta di Babbo Natale visiterà le case dei bambini civitanovesi sia in paese che nelle contrade. I regali saranno assicurati per tutti.

Gli eventi in programma saranno realizzati dall’Associazione “Civitanovesi nel mondo” in collaborazione con il Comune e la parrocchia di San Silvestro Papa.