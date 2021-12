La palazzina IACP in via dei Gigli in contrada Colle Macchiuzzo a Termoli è pronta per essere assegnata a dodici famiglie.

Una vicenda che dura da sette anni: la costruzione è stata terminata nel 2014, ma l’allaccio fognario non era mai stato realizzato per problemi legati al sovraccarico dell’impianto di depurazione per questo si è dovuto procedere a un intervento di agibilità.

Il commissario liquidatore Nicola Travaglini ha comunicato al comune che gli alloggi sono pronti come riporta la nota tecnica dell’ingegn ere Salvatore Donno.

Gli alloggi saranno messi a disposizione secondo una graduatoria che il Comune di Termoli formalizzerà la prossima settimana.