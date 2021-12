La casa di Babbo Natale a Trivento: una parete incantata con i lavori ad uncinetto. Il paese trignino è oramai conosciuto a tutti come la Città dell’uncinetto, dopo i fasti riservati all’albero, al tappeto e a tanti altri lavori realizzati in questi anni. Lavori che sono stati portati avanti, con altrettanta grazia ed estro, anche da privati ed è il caso di una residente del centro storico di Trivento, Cristina Mastroiacovo, già autrice e protagonista della casa delle farfalle, oggi ideatrice della casa di Babbo Natale: una nuova realizzazione diventata presto motivo di attrazione dei residenti e non. Come per la casa delle farfalle, l’altra parete dell’abitazione è stata addobbata con i preziosi lavori ad uncinetto, che raffigurano Babbo Natale e l’Albero, elementi che, assieme al Presepe, sono i simboli delle festività natalizie. Nella penombra di un vicolo del centro storico di Trivento, che incrocia via Torretta, all’improvviso e dal nulla si sprigiona un’atmosfera incantata e ci si sente protagonisti di una fiaba: è questa la magia del Natale d’altronde, complice la creatività, l’estro e l’abnegazione di una residente che, forse anche inconsapevolmente, ha acceso i riflettori sulle pareti della sua abitazione, in un centro storico dove sempre più luci si spengono. Possa essere questo un segno, come lo è d’altronde il Natale, il rigenerarsi del verbo, di una rinascita anche civica di una comunità che vuole mantenere accese le sue luci.