Share on Twitter

Share on Facebook

Disposta l’autopsia sul corpo della donna di 92 deceduta due giorni fa all’ospedale San Timoteo, lo ha deciso il Pm Ilaria Toncini per fare chiarezza sulle cause della morte.

Lunedì 20 dicembre verrà incaricato il perito dell’istituto di medicina legale di Foggia e dopo verrà eseguito l’esame autoptico.

La donna a novembre era stata investita da un furgone in via Alfano a Termoli, soccorsa dall’autista e trasportata d’urgenza all’ospedale, dopo un mese di ricovero non ce l ha fatta.