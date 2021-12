Share on Twitter

Share on Facebook

Andrea Camilleri. ‘Una mattina qualunque’, opera d’esordio dell’autore isernino Giovanni Gazzanni, è tra i finalisti del Premio dei Lettori, ideato e promosso dalla Società Lucchese dei Lettori. Il riconoscimento prestigioso d’importanza nazionale ha visto illustri vincitori negli oltre trent’anni di storia: tra questi, nell’edizione ’97-’98 , anche il maestro

Il Premio dei Lettori e la relativa Società sono nati nel 1988 per volere della scrittrice Francesca Duranti, con lo scopo di promulgare la lettura e in particolare quella degli autori contemporanei. Da allora, ogni anno l’associazione promuove incontri con cadenza mensile, da ottobre a giugno, con scrittori e autori che presentano la loro opera al pubblico delle persone associate e non soltanto. Al termine degli incontri, dagli associati viene stilata una graduatoria delle tre opere e dei relativi autori che hanno ottenuto il maggior gradimento.

Un ulteriore riconoscimento della validità del romanzo di Gazzanni, che al momento è in classifica su Amazon tra i primi 50 libri più venduti a tema sociale. Ha riscosso inoltre un grande successo alla Fiera del Libro di Torino e alla rassegna letteraria ‘Più libri, più liberi’ di Roma, risultando tra i romanzi più venduti di un autore emergente per Avagliano editore.