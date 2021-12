Bloccati a La Valletta perché positivi al tampone molecolare obbligatorio prima del rientro in Italia secondo le disposizioni entrate in vigore ieri 16 dicembre. Sei studenti campobassani, che frequentano l’Istituto professionale Pilla nel capoluogo, non faranno rientro in Molise e trascorreranno il Natale in quarantena a Malta. Lo si apprende dalle famiglie stesse dei giovani, che fanno parte di un gruppo di 40 studenti partito un mese fa per l’Erasmus Plus e diviso fra Malta e la Spagna. 34 hanno fatto rientro in Italia in queste ore, mentre sei dovranno aspettare di negativizzarsi per il rientro, che non potrà avvenire prima del 31 dicembre, data del prossimo test molecolare.