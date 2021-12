Share on Twitter

Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso, Reparto Operativo e Nucleo Investigativo, per contrastare lo spaccio di droga.

Durante uno dei controlli del territorio hanno arrestato un trentenne di Campobasso e residente in Basso Molise per spaccio. I militari si sono insospettiti quando hanno notato un atteggiamento inconsueto e nervoso del giovane, scoperto poi a disfarsi di un involucro in cellophane, che conteneva cocaina, 25 grammi circa.

Dalla successiva perquisizione in casa, i carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 8 grammi di hashish, materiale per confezionare la droga, due bilancini di precisione e altra polvere del tipo ma note.

Il trentenne è agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida così come disposto dal Sostituto Procuratore di turno della Procura di Campobasso.