Nella giornata di ieri, 16 dicembre 2021, l’UNESCO ha riconosciuto la “cerca e cavatura del tartufo” quale patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Un riconoscimento che ha emozionato tantissimi appassionati e anche i Sindaci dei territori interessati dalla raccolta del prezioso “oro nero”. Tra di loro anche Simona De Caprio, Sindaca di San Pietro Avellana, che si è recata a Roma per celebrare la decisione UNESCO.

“Ieri a Roma, presso il Ministero dei Beni Culturali, ho partecipato, in qualità di prima cittadina di San Pietro Avellana e Vicepresidente dell’Associazione “Città del Tartufo”, alla cerimonia relativa al riconoscimento della cerca e cavatura del tartufo come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Presenti, insieme ad altri membri dell’associazione legata al tartufo, anche il Presidente Michele Boscagli e la Sottosegretaria del Ministero alla Cultura sen. Lucia Borgonzoni.

Il risultato raggiunto rappresenta un motivo di grande soddisfazione sia per la comunità di San Pietro Avellana e sia per le generazioni future. Il riconoscimento è legato alle pratiche e alle tradizioni di cerca e cavatura del tartufo, senza le quali non ci sarebbero la filiera, lo sviluppo economico dei territori interessati e la ristorazione dedicata. – ha spiegato la De Caprio – Si tratta di un titolo di cui noi cittadini sanpietresi andiamo orgogliosi.

Il ringraziamento per l’obiettivo centrato, oltre che a tutti i cittadini, va all’Amministrazione guidata da Igino Silvestri che ha permesso diversi anni fa al nostro Comune di far parte dell’Associazione “Città del Tartufo” la quale, con impegno costante, ci ha portati a raggiungere tali risultati. Non si tratta di un riconoscimento ottenuto per merito di un singolo, ma si tratta di un riconoscimento ottenuto, a seguito di grande impegno, a livello di Associazione. – conclude la Sindaca – Un risultato che va a coronare il lavoro partito dalla lungimiranza dell’Amministrazione Silvestri, di cui faceva anche l’attuale Vicesindaco Peppino Carlini.“