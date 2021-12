In una situazione molto delicata e con all’orizzonte scenari tutti ancora da definire nel settimanale monitoraggio sull’andamento della pandemia, diffuso ogni venerdì dall’Istituto Superiore di Sanità e dal ministero della Salute, il Molise continua ad avere la situazione migliore tra le regioni italiane. L’indice Rt scende a 0,48 (era 1,52 la settimana scorsa), molto al di sotto del dato nazionale che è 1,13. La regione passa da rischio moderato a rischio basso ed è l’unica ad avere l’incidenza su 100mila casi al di sotto della soglia d’allarme che è 50. Il dato è sostanzialmente stabile ed è 30 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Quello nazionale invece è schizzato a 241. Molto al di sotto delle soglie di allarme anche l’occupazione dei posti letto: 5 per cento in terapia intensiva, 4 per cento in area medica.