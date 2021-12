Emergenza furti a Trivento, si è tenuto in Prefettura il Comitato per l’ordine e la sicurezza. Nella mattinata di ieri, 16 dicembre, presso il Palazzo di Governo di Campobasso, si è tenuto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla presenza del Prefetto, Francesco Antonio Cappetta, e del Questore Giancarlo Conticchio, sono intervenuti il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, il segretario comunale Pasquale De Falco, il comandante provinciale Carabinieri, Luigi Dellegrazie, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Antonello Cefalo. “Ringrazio per l’attenzione tutte le cariche istituzionali che hanno ancora una volta dimostrato la loro attenzione alla nostra comunità – ha esordito il primo cittadino Pasquale Corallo – nella riunione presso la Prefettura ho ribadito le richieste già avanzate dalla nostra amministrazione comunale, quali il rafforzamento del numero dei militari presso la nostra caserma dei carabinieri, il potenziamento del sistema di videosorveglianza, con la lettura anche delle targhe delle auto, allargato alle contrade: il nostro territorio è particolarmente vasto e questo è motivo di ulteriore preoccupazione per il suo presidio. Eventualmente – ha aggiunto Corallo – si potrebbe ipotizzare al progetto di vicinato. Ribadiamo la nostra fiducia alle Istituzioni, ora occorrono risposte adeguate considerata l’escalation dei furti e le modalità messe in atto”. Domani, 18 dicembre, presso la sala del Polifunzionale del Comune di Trivento si terrà l’incontro con la cittadinanza, voluto dal Comando dei carabinieri di Bojano unitamente all’Amministrazione comunale.