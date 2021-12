Nel bollettino di oggi – venerdì 17 dicembre – ci sono 10 positivi su 358 tamponi processati. Il tasso di positività è al 2,7. C’è anche un nuovo ricovero in ospedale, si tratta di un paziente di Sepino, sale così a 9 il numero dei ricoverati al Cardarelli, di questi 7 non sono vaccinati. Nel bollettino anche 3 guariti. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, 4 sono a Montenero di Bisaccia, 2 a Portocannone e San Giovanni in Galdo, un caso infine a Sepino e Bagnoli. .