Potenza – Campobasso è l’anticamera dell’inizio del girone di ritorno e della finestra di mercato, ma soprattutto, è una delicata sfida salvezza. Cudini fa esperimenti di formazione. La linea la detta anche il dottore che già ha sentenziato dell’assenza per la terza domenica di fila del difensore Dalmazzi. Per il giocatore toscano buone speranze di recupero per mercoledi ventidue contro l’Avellino. Discorso piu complesso per Di Francesco il cui rientro potrebbe essere posticipato all’anno nuovo. La società si dice tranquilla in vista del futuro ed è consapevole che il momento negativo poteva essere anche preventivabile in ragione di un organico molto giovane. Ma adesso deve tornare il momento dei punti, possibilmente delle vittorie.



Si va verso l’undici anti Potenza con la possibile conferma del modulo a tre difensori anche per essere speculari rispetto all’avversario. A centrocampo Cudini inizia ad avere una serie di scelte a disposizione: fra queste, Ladu, lo stesso Persia, Tenkorang, ma anche il capitano Bontà che potrebbe essere rialzato sulla linea dei centrocampisti. In attacco pure le soluzioni si moltiplicano con Emmausso, che lotta per un ritorno dal primo minuto, Vitali, che è in leggera flessione, Liguori, sempre volitivo, e lo stesso Rossetti per il quale sono iniziate a suonare le campane di Avellino, sua città natale. Nonostante il Campobasso smentisca, pare che l’interesse degli irpini sia concreto per il giocatore. Chiaramente si tratta di uno dei pezzi da novanta per l’organico rossoblu, con 7 reti messe a segno in campionato. Prima di ogni discorso legato ad eventuali partenze ci sono due partite delicate prima il Potenza, in trasferta, poi l’Avellino in casa per la prima di ritorno. In occasione della sfida contro gli irpini la società organizzerà una sorpresa natalizia ai più piccoli accompagnati dai genitori. La dirigenza per Campobasso – Avellino ha voluto riservare delle promozioni per le famiglie, in particolare per i piccoli presenti allo stadio.