Ad Agnone riapre una via di collegamento importante che permette un più agevole accesso al polo scolastico di Maiella. Si tratta di via Preside Luigi Gamberale che, dopo i lavori di messa in sicurezza dovuti a segnalazioni di infiltrazione d’acqua, torna finalmente ad essere percorribile.

A comunicarlo è stato il Sindaco Daniele Saia in una nota: “Ho appena firmato l’ordinanza di riapertura di Via Preside Luigi Gamberale. La strada a breve tornerà fruibile al traffico cittadino. L’Amministrazione ha lavorato nelle ultime settimane per superare lungaggini burocratiche e per superare ostacoli di natura economica, visto che è stato necessario reperire risorse non previste dai bilanci. L’importante è che anche questo obiettivo sia stato centrato e che la strada sia di nuovo percorribile.“