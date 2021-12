Share on Twitter

Si terrà domenica 19 dicembre, alle ore 20,30, al Teatro Savoia di Campobasso la rappresentazione intitolata “7 Giorni dell’Umanità. Recital per un Memoriale”. Il Recital è parte del Progetto per l’istituzione di un Memoriale Molisano Internamento Deportazione e Shoah, di cui l’Università degli Studi del Molise è capofila e che vede come partner la Comunità Ebraica di Roma e i Comuni di Rocchetta a Volturno e di Scapoli.