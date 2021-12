Non solo pratica sportiva ma anche appuntamenti formativi. Per la stagione 2021/2022 la Scuola Calcio Chaminade Campobasso ha in programma una serie di incontri tra società, staff tecnico e famiglie per focalizzare l’attenzione sulla psicologo sportivo. Il primo è in programma domani alle ore 18:00 presso la sala Convegni della FIGC Molise a Ripalimosani.

A far gli onori di casa sarà il presidente della Chaminade Franco Bossi insieme al responsabile del settore giovanile Massimiliano Maresella e alla dott.ssa Valentina Cristofano, psicologa della società. Si parlerà di approccio non direttivo, dell’importanza di porre l’atleta al centro dell’allenamento e della competizione, promuovendo motivazione e senso di autoefficacia. Un incontro che metterà al centro gli atleti, ma che sia di supporto ad allenatori, nonché alle famiglie, per comprendere le esigenze dei ragazzi. Inoltre verrà trattato il tema della sconfitta, focalizzando l’attenzione sull’importanza di orientarsi al compito, piuttosto che al risultato. L’incontro ha lo scopo di stimolare l’integrazione e la collaborazione tra società, atleti e famiglie per garantire una crescita psico -fisica ottimale dei ragazzi.

Fonte. Ufficio stampa