Non ce l’ha fatta l’anziana di 92 anni investita da un furgone che stava effettuando una retromarcia un mese fa in via Alfano a Termoli.

La donna fu subito soccorsa dall’autista del mezzo e in ambulanza trasferita al San Timoteo. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta: ora la Procura dovrà stabilire quali accertamenti medico-legali far eseguire sulla salma dell’anziana per stabilire le cause della morte. La donna subì un serio trauma cranico con ferite ed ecchimosi al volto. Il fascicolo è in mano alla pm Ilaria Toncini. Si vorrà capire quanto la morte dell’anziana sia correllata all’incidente.