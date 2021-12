Il consiglio comunale di Trivento approva il Programma di fabbricazione. Corallo: un traguardo importante per far ripartire la città, atteso da quasi 20 anni. L’assise civica della comune trignino ha approvato lo strumento urbanistico, a servizio della cittadina, per la programmazione delle opere da realizzare. “È uno strumento urbanistico che regola lo sviluppo, sotto diversi aspetti, della comunità e mi riferisco alle aree di espansione, area industriale, commerciale, parcheggi, verde pubblico attrezzato. Un risultato storico, considerato che sono trascorsi 19 anni dalla delibera del 2002 con la quale si è avviato l’iter, oltretutto con delibera di giunta con me sindaco. Durante questi anni ci sono stati modifiche e aggiornamenti opportuni e oggi siamo giunti a questo risultato concreto, in grado di far ripartire la nostra Trivento. Per questo – conclude Corallo – mi sento di ringraziare la struttura comunale, l’ufficio tecnico nella persona del responsabile Angelica Marinelli, il segretario comunale Pasquale De Falco, non per ultimo l’assessore con delega ai Lavori pubblici, Angelo Lomastro, per aver costantemente seguito l’iter procedurale nelle varie commissioni regionali. Ringrazio anche la struttura regionale preposta, i tecnici esterni che hanno collaborato. Un lavoro di squadra, un traguardo che avrà ricadute tangibili per la ripartenza, ripeto, della nostra comunità”.