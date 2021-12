Un uomo di Colli al Volturno che era ricoverato in terapia intensiva al Cardarelli è deceduto nella serata di ieri. Il paziente ultrasettantenne aveva contratto il covid, era anche vaccinato, ma era in rianimazione a causa di altre gravi patologie non respiratorie. Nelle ultime ore intanto un altro paziente che si trovava in terapia intensiva è guarito dal covid ed è stato quindi dimesso dal Cardarelli e traferito in un centro di riabilitazione. Scende cosi da 4 a 2 il numero dei pazienti in rianimazione nell’ospedale di Campobasso.