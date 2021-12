Share on Twitter

Share on Facebook

Nell’ultimo bollettino diramato dall’Asrem c’è da registrare una nuova vittima: un 68enne di Colli al Volturno che era ricoverato in terapia intensiva.

I nuovi casi di oggi, 16 dicembre, sono 33, su 561 tamponi processati, che fanno così risalire il tasso di positività al 5,8%. Gli attualmente positivi sono 229.

La situazione al Cardarelli, con un nuovo ricovero, due dimessi e un trasferimento da terapia intensiva a riabilitazione è ora la seguente: 6 pazienti sono in area medica e due in terapia intensive.

Ci sono anche 5 guariti