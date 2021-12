Oggi al via in Molise le vaccinazioni per i bambini della fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. In tutta la regione sono 15mila circa. Sul sito adesionivaccinazioniocovid.regione.molise.it la sezione dedicata per prenotarsi nei centri hub dedicati che sono 8, al momento, come fatto sapere dall’Asrem. In una sola giornata 250 le prenotazioni.

Per i bimbi della fascia di età considerata, accompagnati dai genitori, e scaglionati, le vaccinazioni sono possibili, come stabilito dall’Azienda Sanitaria Regionale, il giovedì dalle 9 alle 13, all’ambulatorio Asrem a Isernia in via dei Cappuccini e ai poliambulatori di Bojano e Frosolone; il venerdì, sempre dalle 9 alle 13, nell’ambulatorio vaccinale Asrem in Via Toscana a Campobasso, agli ex ospedali di Termoli, in via del Molinello e di Venafro in via Colonia Giulia e nella Sala consiliare di Palazzo San Francesco ad Agnone.

Infine, i bimbi dai 5 agli 11 anni, possono vaccinarsi il martedì, dalle 9 alle 13 alla Casa della Salute di Riccia.

Dall’Asrem, i vertici, fanno sapere che comunque ci saranno iniziative dedicate e si lavora continuamente per ampliare il numero degli hub sul territorio destinati alle somministrazioni ai più piccoli, avvalendosi della collaborazione anche dei pediatri.

L’obiettivo è vaccinare il più ampio numero di soggetti perché il vaccino è l’arma più efficace contro il covid. Le raccomandazioni sono sempre quelle di continuare a rispettare tutte le disposizioni anticontagio.