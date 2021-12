Trivento, raccolta fondi Aism con le stelline di Natale. L’appello del referente territoriale Gino Donatelli. Questo Natale dona una luce alla ricerca, con questo slogan l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla chiede il sostegno per questa ulteriore iniziativa di solidarietà. “Siamo già impegnati sul territorio di Trivento e aree limitrofe – fa sapere il responsabile territoriale Gino Donatelli – tutti possono partecipare a questa ulteriore iniziativa messa in campo volta al progresso della ricerca e alla lotta alla sclerosi. Presso le farmacie, bar, supermercati, si possono acquistare le oramai famose stelle, e come sempre chiedo la collaborazione dei nostri tanti sostenitori, attenti ad ogni nostra attività. Un grazie anticipato per tutta la fiducia che vorrete continuare ad esprimerci”. Mettete delle stelle sul vostro albero di Natale – questo è il messaggio dell’Aism – Regalate delle stelle alle persone che vi sono care: anche quest’anno, le stelle di Aism potranno essere simbolo del vostro Natale e segno di solidarietà. Sarà un dono capace di testimoniare il sostegno alle 68.000 persone italiane con sclerosi multipla, malattia cronica, spesso invalidante e imprevedibile, tra le più gravi del sistema nervoso centrale, che colpisce una persona ogni 4 ore.