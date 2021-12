Share on Twitter

La ‘Ndocciata di Agnone è uno dei riti del fuoco più conosciuti a livello nazionale e internazionale. Negli anni antecedenti allo scoppio della pandemia da Covid-19, l’evento ha attratto masse di turisti e curiosi che puntualmente si riversavano lungo il corso principale del centro altomolisano per assistere allo scorrere del fiume di fuoco.

Dietro tanta bellezza e tanto bagliore, però, ci sono persone che lavorano costantemente affinché le fiamme possano brillare. I membri dell’Associazione “La ‘Ndocciata” svolgono un ruolo fondamentale, in collaborazione con il Comune di Agnone e la Pro Loco, per assicurare la riuscita dell’evento.

Tra di loro figura anche Mara Di Pietro che ha fatto della sua passione per la tradizione una vera e propria forma d’arte. “A mio parere, la ‘Ndocciata va promossa al meglio e la promozione passa anche dalla vendita di gadget che i turisti possono acquistare e portare nelle loro case come ricordo – ha spiegato l’agnonese a Il Giornale del Molise – Da qui è nata l’idea di mettere insieme le campane e le ‘ndocce, elementi emblema di Agnone, per realizzare un piccola creazione dedicata al nostro rito del fuoco“.

La passione di Mara si è trasformata in arte e dalle sue sapienti mani è nato lo “ndocciatore-campanello”, ovvero un portatore di ‘ndocce realizzato con un bicchiere capovolto con al suo interno una piccola campanellina.

“Amo riciclare, quindi ho usato molti materiali di recupero per la realizzazione dei gadget. Ho realizzato i cappellini con i tappi di plastica, le mini cappe con ritagli di cappe vere, le faccine degli ‘ndocciatori con palline di legno o polistirolo, le borchie delle cappe con strass e bottoni e le piccole ‘ndocce con legnetti e spiedini. – ha spiegato la Di Pietro – Sono nate diverse versioni a seconda del bicchiere utilizzato: quello di plastica trasparente, quello di vetro, quello con gambo e senza gambo. Al tutto ho aggiunto il mio amore per la tradizione agnonese.”

Uno stand di vendita degli ‘ndocciatori-campanello è stato già realizzato in occasione dell’evento simbolico dello scorso 8 dicembre nella cittadina agnonese. Il ricavato viene donato tutto a favore dell’associazione “La ‘Ndocciata”.

Le creazioni di Mara sono un modo nuovo di promuovere il famoso rito di Agnone, una promozione dal basso e fatta col cuore. Perché, di certo, il vero segreto per realizzare queste piccole opere è la passione.