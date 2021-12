“Assoluta urgenza di garantire la continuita’ assistenziale e scongiurare l’interruzione di pubblico servizio”. E’ uno dei passaggi della delibera a firma del direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise, Oreste Florenzano, con la quale e’ stata avviata una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di 12 incarichi libero professionali della durata di tre mesi a medici specialisti in Pediatria. A chiedere con urgenza l’avvio di procedure libero professionali, con una nota inviata all’Asrem lo scorso 2 dicembre, il direttore facente funzioni del reparto di Pediatria dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, in considerazione della “gravissima criticita’ di personale medico in dotazione, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio e a copertura anche dell’emergenza Covid-19”.