Share on Twitter

Share on Facebook

“Assoluta urgenza di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l’interruzione di pubblico servizio”. E’ uno dei passaggi della delibera a firma del direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, con la quale è stata avviata una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di 12 incarichi libero professionali della durata di tre mesi a medici specialisti in Pediatria.

A chiedere con urgenza l’avvio di procedure libero professionali, con una nota inviata all’Asrem lo scorso 2 dicembre, il direttore facente funzioni del reparto di Pediatria dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, in considerazione della “gravissima criticità di personale medico in dotazione, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio e a copertura anche dell’emergenza Covid-19”.