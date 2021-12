Share on Twitter

I Carabinieri Forestali di Forlì del Sannio, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto del bracconaggio, hanno sequestrato un collare elettrico applicato ad un cane da caccia, denunciando il proprietario per il reato di “detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura”. Il collare, che provoca gravi sofferenze all’animale, era perfettamente funzionante e azionato a distanza con un telecomando, e trasmetteva scariche elettriche per finalità “addestrative”.

L’uomo, originario di Rionero Sannitico, è stato prontamente segnalato all’Autorità Giudiziaria per ipotesi di reato e ora rischia l’arresto fino a un anno.