Sono 10 i nuovi contagi su 407 tamponi processati, con il tasso di positività al 2,4%. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino diramato dall’Asrem che riporta anche la dimissione di un paziente da Malattie infettive la guarigione di due persone. Gli attualmente positivi sono 202, i ricoverati al Cardarelli per Covid sono 11, di cui 7 in Infettivi e 4 in Terapia intensiva. Su 11 pazienti ricoverati, 8 non sono vaccinati, tre hanno ricevuto la seconda dose o la dose unica.