Sono tre gli appuntamenti programmati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell’ultimo scampolo dell’anno. Emigrazione e ambasciatori molisani nel mondo, volontariato e protezione civile, regionalismo e prospettive per il Molise. Sono questi i temi in agenda. Si parte venerdì 17 dicembre al Castello Angioino di Civitacampomarano con la “Giornata dell’Emigrazione molisana nel Mondo” e il conferimento dei titoli di ambasciatori del Molise nel Mondo a sei persone. Si tratta di: Serafino Maglieri, Bernardino Palazzo, Nicola Soldano, Alice Pasquini, Fabrizio Lemme, Edoardo Siravo.

Seguirà poi il giorno successivo, sabato 18 dicembre all’auditorium di Castelpetroso un evento celebrativo di ringraziamento per i volontari della protezione civile. A seguire il concerto di Natale presso il Santuario dell’Addolorata.

A chiudere il cartellone sarà una giornata di studi dedicata al tema del regionalismo, prevista per martedì 21 dicembre in Consiglio regionale. Un tema, quest’ultimo, messo spesso in discussione, insieme a quello dell’autonomia. Soddisfatto il Presidente del Cosiglio, Salvatore Micone, che sul tema del regionalismo lancia una proposta. Sulle grandi questioni, come la Sanità, – dice – sarà indispensabile unire le forze con altre regioni.

Presente alla conferenza stampa anche il vice presidente del Consiglio, Gianluca Cefaratti, che pur davanti a grandi criticità, come quella dello spopolamento, resta fiducioso per il futuro del Molise e difende senza tentennamenti l’autonomia regionale.