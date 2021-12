A cento anni dalla nascita un convegno organizzato dall’Istituto Sturzo ha ricordato Giacomo Sedati, parlamentare molisano della Dc, piu’ volte sottosegretario dal 1955 e due volte ministro dell’Agricoltura; una di quelle figure significative del dopoguerra che seppero essere “collegamento tra centro e periferia”, come ha sottolineato il professore Agostino Giovagnoli. Oltre al principale storico della Dc, al convegno sono intervenuti Gerardo Bianco e Gianni Letta. Giovagnoli ha innanzitutto annunciato “l’avvenuto riordino dell’archivio Sedati, gia’ dichiarato di interesse storico dalla sovraintendenza, un fondo cospicuo e rilevante”. Giovagnoli ha sottolineato che oggi si ricordano i principali leader della Dc, divenuti segretari o Presidenti del Consiglio, eppure “la forza di quel Partito stava nell’avere molti leader di forte rilievo locale e nazionale, che hanno avuto un ruolo storico”, vale a dire quello di “collegare il centro alla periferia nella ricostruzione”. In tal senso Gerardo Bianco ha ricordato come Sedati abbia “condotto storiche battaglie per il progresso del Molise e del Sud, come quella della diga del Liscione che porto’ una rivoluzione nell’agricoltura molisana”. Anche Bianco ha sottolineato come quella di Sedati non sia stata una figura isolata, come dimostra che in quel 1921 nacquero anche Remo Gaspari o Fiorentino Sullo. “Non credo che sia stata ancora scritta la storia della Dc – ha aggiunto – se non si passa attraverso questi profili biografici. Sarebbe un errore considerarli secondari”. “La figura di Sedati – ha detto Gianni Letta – si inserisce in quell’ethos nazionale che ha rinnovato l’Italia. Quello che ha caratterizzato la sua attivita’ politica e’ stata una azione ancorata al Sud ma a sua volta legata a una visione, non solo nazionale ma anche europea”, come dimostra il ruolo giocato da Presidente del Consiglio dei ministri dell’Agricoltura europei.