Tre auto e un tir coinvolti nell’incidente di questa sera lungo la Statate 16 in territorio di Campomarino.

Quattro feriti, non dovrebbero essere gravi.

Due audi, in una delle due viaggiavano padre e figlio trasportati in ospedale. Sull’altra Audi una donna. L’autotrasportatore sul Tir e due ragazzi su una Ford Fiesta. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri impegnati nella ricostruzione della dinamica.

Traffico in tilt per circa un’ora.