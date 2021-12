Ancora conferme per gli esordienti della m2 impegnati domenica 12 dicembre nella piscina del Centro Sportivo m2 nella seconda tappa della Winter Tour. Tra gli esordienti B, Alessandra Sarra conquista il podio nel 100 stile con il tempo di 1’22”9, seguita a ruota dalla sua compagna di squadra Delia Barisciano che ha chiuso in 1’29”5. Al maschile bene Alfonso Orrino, terzo nel 50 farfalla (39”6), ad un passo dal podio nel 50 stile dove è quarto con il temp0 di 35”3. Tra gli esordienti A, Luigi Pallante è primo nel 50 farfalla (32”8), Luigi Bozza è medaglia di bronzo nel 100 dorso (2’47”4). Bronzo anche per Beatrice Orrino nel 50 farfalla chiuso in 36”2, podio sfiorato nella stessa gara per Mariapia Evangelista (37”9).

Fonte: Ufficio stampa