Elezioni provinciali di Isernia, la lista dei candidati del Centrodestra, esclusa dalla commissione elettorale, è stata riammessa da una sentenza della seconda sezione del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tar Molise. Colpi di scena a ripetizione nella tormentata vicenda politico-elettorale della Provincia di Isernia. Quando tutto faceva pensare ad una vittoria a tavolino del Centrosinistra, favorita dall’assenza dell’avversario, ecco che arriva la sorpresa da Roma, dove la massima corte della giustizia amministrativa ha stroncato le decisioni della commissione elettorale di via Berta e del Tar Molise. Entrambi avevano stabilito che la presentazione della lista del Centrodestra era terminata alle 12,04, oltre i limiti fissati dalla legge, ovvero mezzogiorno del 28 novembre. Le operazioni pur iniziate prima delle 12, alle 11,57, si erano concluse dopo e, per questo, la lista non era valida. Il Consiglio di Stato, invece, ha accolto le tesi degli avvocati del Centrodestra, Papa e Scarano, ribaltando tutto e spiegando che: pur avendo completato le operazioni di presentazione oltre l’orario previsto, il ritardo non poteva inficiare il principio di favorire la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, ciò anche considerato l’indirizzo della Corte che ha avuto modo di conferire rilievo alla circostanza della protrazione dell’operazione di consegna di liste elettorali, se tempestivamente avviata.