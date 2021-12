Secondo appuntamento stagionale per i nuotatori delle categorie Esordienti A e B nell’impianto di Campodipietra, in cui i 50 giovanissimi atleti giallo-blu convocati hanno dato prova di consistente crescita generale, sia dal punto di vista strettamente tecnico che, di conseguenza, anche per quanto riguarda il valore delle prestazioni cronometriche.

Diciassette le medaglie totali conquistate, di cui 8 d’oro, poi 5 argenti e 4 bronzi; tra le Esordienti A Gemma Guiderdone ha fatto bottino pieno con i successi nei 50 farfalla (33”4) e 200 misti (2’48”2); Maria Ludovica Tremonte ha vinto i 100 rana (1’29”0); Eleonora Patierno argento nei 100 SL (1’10”3) e bronzo nei 200 dorso (2’58”9).

Bottino simile anche nel settore maschile degli Esordienti A con i successi di Christian Giamberardino nei 100 rana (1’19”8) e di Vladislav Khamuchuk nei 200 dorso (2’37”3), gara in cui il suo compagno Riccardo Mariano è giunto secondo (2’41”8); argento anche per Francesco Marra nei 50 farfalla 32”9.

Gli allori di questa categoria sono stati completati dal convincente successo ottenuto nella staffetta 4×50 SL mixed con un’ottima prova corale del quartetto composto da Marra-Giamberardino-Guiderdone-Patierno. I due maschi inseriti nelle prime due frazioni hanno imposto subito un ritmo insostenibile per le altre squadre (30”1 e 31”3 i parziali iniziali), le ragazze hanno consolidato il vantaggio con altrettanta efficacia (32”4 e 30”4 le loro frazioni) per un tempo totale di 2’04”2.

Tra gli esordienti B gli ori sono giunti da Gabriele Ricci nei 50 SL (33”6) e da Marta Ziccardi nei 100 rana (1’40”1) che ha anche conquistato il bronzo nei 50 farfalla (47”0); Daniele La Barbera ha ottenuto l’argento nei 100 rana (1’36”7) ed il bronzo nei 50 SL (35”1); Maria Fiardi è salita sul terzo gradino del podio sui 100 SL (1’29”8).

Medaglia d’argento per la 4×50 SL mixed di questa categoria grazie al quartetto composto da La Barbera-Fiardi-Ricci-Ziccardi che ha concluso la prova in 2’29”7 (35”1-40”9-33”9-39”8 le singole frazioni).

Di seguito i risultati completi di tutti i protagonisti Giallo-Blu, settore femminile: Agostini Benedetta 200 Dorso 3’40”00, 100 SL 1’36”4; Baratta Silvia 100 SL 2’12”1; Bellucci Maria 100 SL 1’49”6 100 rana 2’03”0; Ferretti Melissa 100 SL 2’17”7; Fiardi Maria 100 SL 1’29”8 100 rana 1’52”6; Guiderdone Gemma 50 Farfalla 33”4 200 Misti 2’48”2; Iannone Maddalena 100 SL 1’51”2; Maggiano Anna Maria 100 SL 2’18”6; Notardonato Martina 50 Farfalla 39”4 100 SL 1’19”2; Oriente Elena 50 Farfalla 46”7 100 SL 1’32”9; Palladino Alice 100 SL 1’15”5 200 misti 3’01”5; Palmieri Camilla 50 Farfalla 39”5 100 SL 1’19”6; Pannunzio Benedetta 50 Farfalla 54”3 ; Patierno Eleonora 100 SL 1’10”3 200 dorso 2’58”9; Renzi Giorgia 100 SL 2’08”2 100 rana 2’32”6; Ricci Chiara 50 Farfalla 42”3 100 SL 1’22”0; Rossi Elena 100 rana 2’13”8; Tremonte Cecilia 100 SL 1’40”3 100 rana 2’10”5; Tremonte Maria Ludovica 100 Rana 1’29”0 200 misti 3’00”5; Ziccardi Marta 50 Farfalla 47”0 100 Rana 1’40”1.

Settore maschile: Abbruzzese Matteo 100 Rana 2’06”2 50 SL 40”6; Antenucci Nicolas 100 Rana 1’53”0 50 SL 43”7; Berardi Augusto 100 Rana 2’00”1 50 SL 40”5; Carpino Mattia 200 Dorso 3’16”2 50 SL 33”0; Ciccarelli Nicolo’ 50 Farfalla 41”4 50 SL 37”1; De Ritis Lorenzo 50 Farfalla 52”6 50 SL 45”5; Di Lullo Andrea 100 Rana 1’51”8 50 SL 37”7; Di Stella Mariano 50 Farfalla 1’00”3 50 SL 44”7; Di Toro Michele 50 Farfalla 43”8 50 SL 36”9; Fasciano Francesco 200 Dorso 2’58”6 100 rana 1’32”5; Ferretti Massimo 50 Farfalla 41”3 100 rana 1’35”7; Giamberardino Christian 100 Rana 1’19”80 50 SL 31”10; Iannetta Luciano 50 Farfalla 42”6 50 SL 36”4; Khamchuk Vladyslav Luigi 50 Farfalla 34”8 200 dorso 2’37”3; La Barbera Daniele 100 Rana 1’36”4 50 SL 35”1; Mancini Raffaele 100 Rana 2’19”00 50 SL 48”7; Mariano Riccardo 200 Dorso 2’41”8 50 SL 31”8; Marinucci Francesco 50 SL 44”5; Marra Francesco 50 Farfalla 32”9 50 SL 29”5; Muccitto Riccardo 50 Farfalla 41”1 100 rana 2’00”0; Paventi Mattia 100 Rana 2’43”3 50 SL 45”5; Ricci Gabriele 100 Rana 1’53”3 50 SL 33”6; Spedalieri Giuseppe 100 Rana 1’40”2 50 SL 38”3; Spensieri Mattia 100 Rana 2’10”9 50 SL 40”6; Vitantonio Marco 50 SL 35”2; Voronetskyy Aleksandr 100 Rana 2’17”0 50 SL 43”4; Zeoli Loris 50 Farfalla 1’04”8; Ziccardi Francesco 100 Rana 1’37”1 50 SL 33”8; Zichella Emanuele 50 Farfalla 42”9 50 SL 37”4.

Fonte: Ufficio stampa