Anche oggi a 9 giorni dalla scomparsa le richerche non si sono fermate. Al quartier generale allestitto dai Vigili del fuoco all’entrata di Bojano si coordinano tutte le attività. Le squadre speciali utilizzano anche un drone di ultima generazione per perlustrare la zona dall’alto e battono tutti i terreni anche nei comuni limitrofi. Si continua a cercare anche con i cani, ma di Incoronata Sebastiano nessuna traccia. La 72enne è svanita nel nulla lunedì della scorsa settimana quando è stata vista per l’ultima volta mentre camminava tra la Statale 17 e la Bifernina. La donna non è sola, suo marito è morto nel 2012 e non ha figli, ma appartiene ad una famiglia molto numerosa con sette fratelli e sorelle. Un fratello vive in Molise, a Cantalupo, le sorelle in altre regioni d’Italia. Una di loro Fernanda è tornata dal Piemonte non appena avuta notizia della scomparsa e oggi non riesce a darsi una spiegazione di quanto accaduto. “Non si allontanava mai di casa – racconta – e nulla faceva pensare a qualcosa di strano. Spero solo che chi ha visto qualcosa contatti le forze dell’ordine”. Anche i vicini di casa della 72enne, che vivono nello stesso palazzo nella periferia di Bojano, vicino alla casa di riposo, raccontano di aver parlato con la donna poche ore prima della scomparsa e di non aver notato nulla di strano.