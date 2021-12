Il Molise supera, seppure di poco, la soglia d’allarme dei ricoveri in terapia intensiva. Nelle ultime ore sono saliti a 4 i pazienti in rianimazione, siamo dunque al di sopra del 10 per cento dei posti occupati (in Molise sono 39 quelli attivabili). La regione comunque non rischia cambi di colore entro la fine dell’anno avendo i ricoveri in area medica al momento ampiamente al di sotto della soglia di allarme (8 per cento, con la soglia fissata al 15) e il dato dell’incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti che è tra i più bassi d’Italia: 28 (la soglia d’allarme è 50).

Su un totale di 13 pazienti ricoverati per Covid all’ospedale Cardarelli, dieci non sono vaccinati contro il virus, tre hanno ricevuto la seconda dose o dose unica. “E’ dura certi giorni. E’ dura quando, scorrendo il report dei ricoveri ti imbatti nella colonna che dice se i pazienti in reparto sono vaccinati oppure no. I dati sono impietosi: su 4 in Rianimazione, 3 sono i non vaccinati e l’unico con vaccino ha altre patologie serie”. Cosi’ il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale, Oreste Florenzano, che nel contempo rivolge un appello alle vaccinazioni. “E’ ancora piu’ dura – aggiunge – quando a varcare la soglia della Rianimazione sono pazienti fragili che purtroppo hanno scelto di non fare il vaccino”.