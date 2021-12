Risale il tasso di positività in Molise, che è al 5,3%. Nell’ultimo bollettino dell’Asrem, infatti, su 668 tamponi refertati sono 36 i nuovi positivi: 9 di Campobasso, 5 di Colle D’Anchise e di Termoli, 2 di Isernia, Montemitro e Ripabottoni, 1 rispettivamente di Bojano, Busso, Campochiaro, Campodipietra, Campomarino, Cercepiccola, Mirabello Sannitico, Monteroduni, San Giovanni in Galdo, Torella del Sannio e Toro. Da registrare anche 37 guariti e un trasferimento di un paziente da Malattie infettive a un istituto di riabilitazione. Al momento sono 12 i ricoverati con Covid al Cardarelli di cui 4 in Terapia Intensiva e 8 in area medica. 9 di loro non sono vaccinati.

Gli attualmente positivi in Molise sono 194.

Intanto sul portale adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it è consentita la prenotazione della prima dose per i minori da 5 a 11 anni. Le vaccinazioni inizieranno domani 16 dicembre.