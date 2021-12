Uno splendido regalo di Natale sotto l’albero. Il Circolo La Nebbia Cus Molise si assicura le prestazioni dell’universale brasiliano classe 1989 Leo Moraes. Un grande colpo di mercato con il giocatore in uscita dal Sala Consilina che andrà ad innalzare ulteriormente il tasso tecnico e qualitativo dell’organico a disposizione di mister Marco Sanginario. Una vita trascorsa sui campi di serie A2 nel nostro paese dove arriva nel 2016 e indossa la casacca del Catania per poi concludere la stagione con l’Odissea 2000. Successivamente gioca, sempre nella seconda serie nazionale, con Atletico Cassano, Magic Crati Bisignano, Futsal Melilli e, ultima in ordine di tempo, Sala Consilina appunto. Esperienza da vendere e qualità tecnica sopraffina fanno del neo giocatore rossoblù una pedina di spessore assoluto per la categoria. La dirigenza molisana con un grande lavoro, lo ha strappato a diverse società anche della massima serie che su di lui avevano messo gli occhi. Moraes non vede l’ora di iniziare la nuova avventura e domani sarà a Campobasso per sostenere il primo allenamento con i suoi nuovi compagni.