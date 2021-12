Dal 13 dicembre 2021 sono stati soppressi gli autobus sostitutivi che percorrevano la tratta tra Sulmona e Carpinone. Una linea di estrema importanza in quanto collegava diversi centri altomolisani con Isernia e Castel di Sangro.

Ad intervenire sulla questione anche la Sindaca di San Pietro Avellana, Simona De Caprio, che ha posto l’attenzione sui disagi provocati da tale taglio.

“Il servizio autobus è stato tagliato senza nessun preavviso, senza che alcuna comunicazione pervenisse ai Comuni. La linea Sulmona-Carpinone è molto importante perché collega i centri di Isernia, Carpinone, Carovilli, San Pietro Avellana, Pescolanciano, Sessano del Molise e Castel di Sangro. Il taglio provoca molti disagi anche al nostro Comune. I nostri cittadini, infatti, sono per la maggior parte anziani e molti di loro non guidano. Gli autobus permettevano loro di recarsi in centri come Isernia e Castel di Sangro in modo da avere accesso a servizi sanitari essenziali. E non solo. I pullman venivano utilizzati spesso anche dai nostri ragazzi, per spostarsi in altri paesi in base alle loro esigenze. – ha spiegato la Sindaca – Gli autobus, con otto corse giornaliere, garantivano un grande efficacia di servizio per tutti. Bisogna assolutamente che chi di dovere faccia un passo indietro e ponga attenzione ai bisogni e le necessità del territorio.”

“Non è giusto che centri piccoli come San Pietro Avellana, che già combattono ogni giorno contro lo spopolamento, debbano trovarsi ad affrontare anche questo ulteriore disagio. – ha concluso la De Caprio – Come prima cittadina chiedo, quindi, che gli autobus soppressi tornino a svolgere il loro consueto servizio. A tal proposito, mi sono già attivata richiedendo un incontro con l’Assessore Regionale ai Trasporti, Quintino Pallante“.