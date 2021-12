Share on Twitter

Share on Facebook

L’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano sarà dopodomani, mercoledì 15 dicembre a Campobasso per partecipare ad un convegno intitolato “Accogliere per rigenerare”, dedicato al tema della rinascita e alla valorizzazione delle aree interne. L’incontro sarà coordinato da Antonio Ruggieri, direttore de “il Bene Comune” e prevede, oltre all’intervento di Lucano, anche quelli dell’arcivescovo di Campobasso, monsignor Giancarlo Bregantini e dell’antropologo Luigi Lombardi Satriani. L’iniziativa si terrà alle 18 nella sala Celestino V della Curia vescovile di via Mazzini.