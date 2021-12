Share on Twitter

Un problema che i termolesi conoscono molto bene da anni ma ora arriva una svolta concreta che in tanti stavano aspettando: il depuratore di Termoli verrà spostato.

L’amministrazione Roberti ha dato l’ok al progetto di finanziamento proposto dall’ Acea che consiste in interventi mirati a tutelare il territorio e le acque per migliorare il servizio idrico del comune di Temoli.

Un progetto da 11 milioni e 425 mila euro: il comune dovrà reperire solo la metà della cifra totale visto che il restante è a carico della Regione

Il depuratore del porto non sarà smantellato del tutto: la sua funzione sarà quella della lavorazione delle acque piovane, il suo spostamento consiste nel raccogliere i reflui e convogliarli nell’altro impianto di pantano basso già esistente ma che andrà potenziato.

Un lavoro che potrebbe terminare in un paio d’anni: si tratta di un intervento importante per Termoli che è una città a vocazione turistica: in quella zona si potrebbe pensare a progetti che mirano solo a potenziare la bellezza della città.