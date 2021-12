Festa dell’Albero organizzata dalla sezione comunale di Trivento Congeav. Scarano: un gesto concreto contro i cambiamenti climatici. Anche quest’anno la Sezione Comunale CO.N.G.E.A.V. (Associazione per la Tutela Ambientale), in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Trivento, ha dato seguito, anche se con un po’ di ritardo a causa delle avverse condizioni meteo, alla tradizionale festa dell’albero. L’evento si è svolto nei pressi del Centro Polifunzionale sito in via Acquasantianni dove sono stati messi a dimora 13 alberelli ornamentali, in modo da creare un cerchio che ha una duplice funzione: quella di simboleggiare il ciclo della vita legata indissolubilmente alla natura in modo da sensibilizzare la popolazione sulla sua importanza, e quella di creare ombra sulla futura panchina che potrà essere posta al centro fornendo un ulteriore beneficio. “La piantumazione di nuovi alberi è un gesto concreto contro i cambiamenti climatici – fa sapere il Presidente Nicolino Scarano – per garantire il mantenimento della biodiversità, restituire alle comunità spazi vivibili e accoglienti, garantire la riqualificazione del verde urbano e ricordare a tutti che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c’è futuro. Essi infatti assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nel ciclo dei nutrienti, nella regolazione del clima, nella rimozione di sostanze inquinanti presenti in atmosfera. Ringrazio il Sindaco di Trivento Dott. Pasquale Corallo – ha concluso Scarano – che con entusiasmo e spirito di collaborazione ha individuato l’area dove effettuare la piantumazione, il Direttore Generale dell’A.S.Re.M. Avv. Oreste Florenzano e il Direttore Amministrativo Dott. Antonio Lastoria che ci hanno concesso l’autorizzazione all’uso del suolo di competenza dell’A.S.Re.M., il Responsabile del Vivaio Forestale Regionale “Le Marinelle” che ci ha donato gli alberelli per la piantumazione”.