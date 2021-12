Il progetto REEHUB PLUS (Regional Energy Efficiency Hub Plus) si prefigge lo scopo di migliorare le performance energetiche degli edifici pubblici e costruire e promuove sui territori le buone pratiche in campo di efficientamento energetico, mettendo a disposizione degli operatori di settore, formazione sul tema, strumenti tecnici e linee guida per l’audit energetico, nonché esempi su come i cittadini possano contribuire alla crescita sostenibile, in linea con i principi dell’economia circolare. Il risultato atteso è il passaggio dai vecchi edifici ad edifici a “bassa o zero energia”.