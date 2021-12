Il Molise conferma la tendenza e anche questa settimana i contagi sono in calo, ma tornano a salire le terapie intensive. Negli ultimi sette giorni ci sono stati 74 nuovi positivi contro i 96 della settimana precedente. Scende ancora anche il tasso di positivita’ che dal 2,7 per cento passa al 2,5. Gli attualmente positivi passano dai 340 di lunedi’ scorso ai 198 di oggi. Anche sul fronte ospedaliero i ricoveri sono in calo: sono attualmente 11 i pazienti assistiti al Cardarelli contro i 15 di lunedi’ scorso; si registra un incremento delle terapie intensive che in una settimana passano da 1 a 3. Negli ultimi sette giorni si sono registrati due decessi, sono complessivamente 507 le vittime in regione dall’inizio della pandemia.