L’amministrazione comunale di Campobasso al lavoro per rendere il periodo natalizio piacevole per residenti e per quanti arriveranno in città per trascorrere qualche giorno di vacanza. Per agevolare lo shopping natalizio dal 22 dicembre fino al 2 gennaio i parcheggi a pagamento avranno una tariffa natalizia: le prime due ore di sosta costeranno solo venti centesimi. Il Comune ha organizzato un cartellone ricco di eventi, adatto a grandi e piccini, con l’allestimento, sul piazzale ansistante la Casa della scuola, di una tensostruttura, destinata ad ospitare mostre fotografiche, spettacoli musicali, proiezioni di film e presentazioni di libri. Iniziative che si svolgeranno dal 10 al 30 dicembre. Tra le mostre, quella di Mario Folchi ‘Liberi e uguali’, che ha aperto i battenti lo scorso fine settimana che rientra nel progetto Revival e all’interno del quale sono stati inseriti alcuni spettacoli, il laboratorio permanente sulla scrittura, curato dalla scrittrice molisana Valentina Farinaccio.

Il ricco programma di Revival rientra in quello, più ampio, del cartellone di Natale, con manifestazioni che andranno avanti fino al 17 gennaio. Spettacoli teatrali, laboratori e seminari, letture natalizie all’interno della bibliomediateca comunale, il villaggio di Natale a cura delle guardie ambientali , la mostra dei presepi al Museo dei misteri, lo spettacolo Maitunincampo, a piazzetta Palombo il 31 dicembre alle 18.