In attesa al freddo, senza alcun riparo, anche per quattro ore. Succede al centro vaccinale della Cittadella dell’economia, a Campobasso, preso letteralmente d’assalto dai cittadini, che stanno aderendo in maniera massiccia alla campagna vaccinale. Tante le somministrazioni di terze dosi. Una situazione simile si verifica, ormai quotidianamente anche all’ospedale Cardarelli , con disagi e lunghe code. C’è chi è arrivato per ora di pranzo e si trova ancora in fila, che è ormai buio. Qualcuno, esasperato, ha chiamato la polizia che, giunta sul posto, non ha potuto far altro che costatare la situazione. Un caos che tuttavia non scoraggia gli irriducibili, decisi a restare e ricevere la propria dose di vaccino. Contro il Covid si fa anche questo.

L’unico lato positivo di questa vicenda è rappresentato dalla volontà dei cittadini molisani a volersi proteggere e proteggere gli altri dal Covid vaccinandosi, seppure tra difficoltà e disagi.