REAL SAN GIUSEPPE 2

CLN CUS MOLISE 2

Real San Giuseppe: Massaro, Vitiello, Pisani, Follo, Ziello, Varriale, Quagliero, Napoletano. All. Cipollini.

Cln Cus Molise: Oliveira, Sabia, Garocchio, Spina, La Gioia, Lucas, Brunale, Bonicore, Palamaro, Moliterno. All. Di Stefano.

Arbitri: Ciccarelli di Napoli. Crono: Avagliano di Salerno.

Marcatori: Lucas pt; Napolitano, Palamaro, Pisani, st.

Torna a casa con un punto prezioso dalla trasferta di Nocera Inferiore contro il Real San Giuseppe la formazione under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise. La formazione di Antonio Di Stefano strappa un pareggio in rimonta che permette ai molisani di rimanere a stretto contatto con le migliori e di affrontare domenica il big match al Palaunimol con la Junior Domitia. La cronaca – Parte subito forte il Cln Cus Molise che va in vantaggio con un break di Lucas, bravo a confezionare lo 0-1. Andati avanti, gli ospiti gestiscono bene la fase di non possesso con l’estremo difensore rossoblù poco impegnato dai campani. Con il punteggio di 0-1 si va negli spogliatoi. Nella ripresa il Real San Giuseppe pareggia in apertura con il contropiede finalizzato nel migliore dei modi da Napolitano. A questo punto la sfida rimane sui binari dell’equilibrio con qualche intervento importante di Vinicius a calare la saracinesca. Il Cln Cus Molise non molla la presa e riesce con il cuore e con i denti, grazie ad un’azione insistita di Palamaro a trovare il gol dell’1-2. Quando mancano 7’50” alla fine il Circolo La Nebbia Cus Molise deve fare i conti con la seconda ammonizione di Lucas e conseguente rosso per il brasiliano. Con l’uomo in meno la squadra ospite difende bene ma è costretta a capitolare a 2” dal termine dell’inferiorità quando un calcio di punizione dal limite dell’area (fallo discutibile) viene trasformato in gol da Pisani per il pareggio del Real. Nelle battute conclusive del confronto gli ospiti hanno qualche altra occasione in ripartenza ma non riescono a trovare il guizzo vincente. “Ai ragazzi non posso rimproverare nulla – afferma al termine del confronto il tecnico rossoblù Di Stefano – come sempre ci hanno messo il cuore e sono stati premiati. Adesso ci prepariamo nel migliore dei modi al match di domenica contro la Junior Domitia”.