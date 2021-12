Una passeggiata nel centro storico di Campobasso, nonostante il freddo, gelido. Per ribadire l’importanza della prevenzione, del corretto stile di vita, del movimento, nella lotta contro i tumori. L’iniziativa è della delegazione del capoluogo della LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Presenti anche esperti medici, come il responsabile dell’Unità Operativa di prevenzione cardiovascolare dell’ospedale “Cardarelli”, Antonio Musto. “Per prevenire i tumori è importante – ha detto – seguire un corretto stile di vita, l’attività fisica. In questo modo si previene la patologia nella misura del 30%”.L’iniziativa della LILT, a Campobasso, rientra nel calendario di quelle che la Lega porta ed ha portato avanti anche di recente, in collaborazione con la Asrem, come il “percorso rosa”.