In serata i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un’abitazione di Termoli in via Giuseppe di Vittorio.

Le fiamme si sono sprigionate in un ripostiglio nel retro dell’appartamento al piano terra del fabbricato.

La proprietaria è stata allertata dai vicini per del fumo visto fuoriuscire dal citato locale. Le cause in corso di accertamento.