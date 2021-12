In Molise, come si legge nell’ultimo bollettino dell’Asrem con i dati Covid, su 145 tamponi refertati (nella media del trend delle giornate festive) non c’è nessun nuovo positivo. Spicca, al contrario, il numero dei guariti: 48, di cui 14 a Guglionesi, 9 a Termoli, 4 a Campobasso, 3 a Larino. Gli altri guariti risiedono in 15 comuni diversi.

Da segnalare anche un trasferimento, al Cardarelli, di un paziente di Colli al Volturno dal reparto di malattie infettive a quello di terapia intensiva. I ricoverati rimangono 11 e 9 di questi non sono vaccinati. Sale, dunque, a 3 il numero dei malati Covid che necessitano di cure in terapia intensiva.

Per effetto dei guariti, scende sensibilmente il numero degli “attualmente positivi”: 198 rispetto ai 246 di ieri.